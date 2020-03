For at forhindre smitte med coronavirus covid-19 skal holbækkere, der har været i et risikoområde, ikke besøge deres pårørende på plejecentre eller i eget hjem, hvis den pårørende er svækket. Forværres situationen med flere i karantæne kan pensionerede sundhedsmedarbejdere komme i spil. Foto: Per Buurgaard Christensen

Covid-19: Nypensionerede sundhedsmedarbejdere i spil i nødberedskab

Holbæk - 10. marts 2020 kl. 13:31 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af medarbejdere i karantæne på ældre- og sundhedsområdet er steget fra en til fem på et døgn, og situationen ændres hele tiden, siger direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune. Senest er også en lærer på Bjergmarkskolen i karantæne.

- De fem på ældre- og sundhedsområdet har enten selv været, eller nogen i husstanden har været i et risikoområde og er vendt hjem efter den 18. februar. Og vi er meget opmærksomme på at få inddæmmet smitten også på specialområdet, siger Lene Magnussen til Nordvestnyt tirsdag.

Holbæk overholder og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger nøje. Det gælder om at undgå, de svageste borgere udsættes for smitte. Derfor er meldingen, at har man været i et risikoområde eller i kontakt med nogen, der har været, så må man ikke besøge pårørende på plejecentre og bør heller ikke besøge svage ældre i eget hjem. Det har og vil pårørende få information om.

Ekstra senge er bestilt - Vi har fundet nødberedskabet frem og tager kontakt til de faglige organisationer, som påkrævet. Vi kigger også på, om der er nyligt pensionerede medarbejdere, som kan kaldes ind, oplyser Lene Magnussen.

Der er bestilt ekstra senge i forventning om, at patienter bliver hurtigt udskrevet for at give plads til coronasmittede borgere på sygehuset. Kommunen forsøger også at være på forkant med forskellige værnemidler.

Skolelærer bliver hjemme Omfanget breder sig og har også ramt skoleområdet, hvor der lige nu er sendt en lærer hjem fra Bjergmarkskolen. Han er ikke syg, men har været i kontakt med en smittet person og gav skolen besked i weekenden.

- Forældrene er informeret, men ind til videre er der ikke risiko for, vi må lukke skolen, bemærker Lene Magnussen.

Hun kan ikke afvise, at der vil blive flere lærere i 14 dages karantæne.

For at begrænse smittespredning vurderes alle kommunale arrangementer også under 1000 deltagere, om de skal udskydes eller aflyses.

Der bliver løbende sendt informationer ud til ledere på alle arbejdspladser om opdateringer på sundhedsberedskabet. Den digitale hotline opdateres, og borgere kan gå ind på kommunens hjemmeside og blive opdateret.