Adgang forbudt på Lersøcentret i Vipperød Holbæk og 12 andre aktive centre for seniorer i Holbæk. Kommmunen har besluttet at lukke centrene og værestedet Toppen frem til 31. marts i et forsøg på at forebygge smitte med coronavirus covid-19. Foto: Margit Pedersen

Covid-19: 13 aktive centre og værested lukkes for at forebygge smittespredning

Onsdag blev det besluttet at lukke for aktiviteter og arrangementer både på de aktive centre for ældre og værestedet Toppen for borgere med hukommelsesproblemer og let demens fra den 12. til 31. marts i håb om at forebygge smittespredning. med coronovirus covid-19.