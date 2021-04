Birch Ejendomme åbner to prøvelejligheder den 8. maj, og lejerne kan komme ind og gå rundt i en rigtig lejlighed. Hidtil har de kun set tegninger og mål og fulgt byggeriet udefra. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus spændte ben - nu kan lejere endelig se deres kommende bolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus spændte ben - nu kan lejere endelig se deres kommende bolig

Holbæk - 28. april 2021 kl. 14:33 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Beboerne i 84 nye lejligheder har endnu ikke været inde for at se deres kommende bolig. Men nu kan de finde målebånd og tegneblok frem og møde op til fremvisning af et par prøvelejligheder den 8. maj.

Coronavirus og restriktioner har spændt ben for åbent hus på Skipperstræde og Domhusstræde i Holbæk. Lejerne har skrevet under alene ud fra tegninger, mål, pris og en brochure.

Men nu kan de se en tre- og fireværelses lejlighed i en opgang, oplyser Jeppe Marker Svendsen fra bygherren Birch Ejendomme.

Han er ansvarlig for udlejningen af de 84 boliger.

- Som det ser ud nu med forsamlingsforbuddet, kan vi lukke højst ti ind i lejlighederne, hvor de kan gå rundt, kigge og måle. Vi står sammen med byggeleder, tømmerformand og et par repræsentanter for boligselskabet BoStad klar til at svare på spørgsmål, tilføjer han.

Der er åbent hus mellem 12 og 15. De fremmødte får et nummer, når de dukker op. Ventetid kan benyttes til en gåtur langs havnen, og Birch Ejendomme sørger for kaffe- og pølsevogn til fri afbenyttelse for at gøre det åbne hus lidt festligere.

Det er ikke kun lejere, som kan besigtige lejlighederne, andre er også velkomne til at se, om lejlighederne er en mulig fremtidig bolig, bemærker Jeppe Marker Svendsen. Interesserede i fremvisningen melder sig til på hans email jsv@birchgm.dk eller på telefon 91899777. Her kan man også få svar på spørgsmål.

Det vil stadig være en byggeplads ved det åbne hus. Men der bliver et sikret areal ved opgangen.

Byggeriet går helt efter planen, og de første lejere kan flytte ind den 15. juni.

1. juli kan der flyttes ind i en enkelt opgang, 17. juli i to opgange, og de sidste tre opgange er klar til indflytning den 15. august.

Samtidig overtager boligselskabet BoStad A/S boligerne i de to blokke tilbage.

Det var BoStad (tidligere Admiral Capital A/S), der i 2017 købte grunden af Smedelunden ApS, Tuse Næs, for at bygge boliger.

Projektet blev derefter solgt til Birch Ejendomme, som står for at bygge boligerne, som BoStad derefter køber.

Forventningen var, at der ville være stor interesse for at bo til leje ved vandet og samtidig være tæt på bymidten.

Det holdt stik. På få måneder blev over halvdelen lejet ud til fortrinsvis ældre og børnefamilier.

En søgning på Birch Ejendommes hjemmeside viser, at der lige nu er to ledige fire værelses lejligheder tilbage i henholdsvis Domhusstræde og Skipperstræde.