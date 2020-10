Coronavirus: 17 ansatte i hjemmeplejen sendt hjem

En borger i hjemmeplejen er testet positiv, og derfor er 17 ansatte nu senddt hjem med besked om at blive testet og først vende tilbage, når de er testet negativ for coronavirus. Foto: Cecilie Hänsch

Holbæk - 21. oktober 2020 kl. 14:34 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Mandag blev 17 ansatte i hjemmeplejen sendt hjem med besked om først at vende tilbage efter tre negative testsvar. Der sker, efter at én borger er testet positiv for coronavirus.

Ingen af de 17 medarbejdere har udvist symptomer.

- De første negative testsvar er kommet, men alle skal testes på 0., 4. og 7. dagen. Jeg håber, at ingen er smittet, og alle er på job om en uge, siger Charlotte Larsen, Holbækæ Kommune, chef for Aktiv hele livet.

Borgeren blev testet lørdag, det positive svar kom mandag, og alle, der er kommet i hjemmet blev sendt hjem.

- 17 medarbejdere er mange at mangle. Kolleger i distriktet dækker nogle af hullerne, jeg prøver at få vikarer, og vi prioriterer opgaver og vurderer, hvad der kan udskydes, tilføjer hun.

Skulle det vise sig, at en eller flere af de hjemsendte testes positiv, forventer Charlotte Larsen ikke, det fører til mange flere hjemsendelser og test. De går hjemme nu og kan ikke smitte.

Derfor tror hun ikke, at en smittet borger sætter en større smittekæde i gang hverken blandt personale eller borgere.

Borgeren får nu besøg af hjemmeplejere iført fuld coronabeskyttelsesdragt.

Plejecentre er corona-fri Der er stadig ingen smittede på de kommunale plejecentre. Det gælder også Pleje- og Dagcentret Tysingehave i Tølløse. Det drives af Danske Diakonhjem, og her var en beboer og syv medarbejdere smittet med coronavirus.

- Alle er testet, og i sidste uge blev vi erklæret coronafri. Nu håber jeg, at påbuddet om besøgsrestriktioner ophæves med udgangen af oktober. Vi hører, at Styrelsen for Patientsikkerhed er tilfreds med den måde, vi har grebet det an på, har fået smitten indkapslet og begrænset, forklarer Susan Andreasen, forstander på Tysingehave.

Kun allernærmeste pårørende har fået lov til at komme på centret. Og de smittede medarbejdere blev hjemsendt.

Der er købt værnemidler til hele huset - dyrt, men givet godt ud, det har været med til at hindre smittespredning, fastslår hun.

Savner mere fokus på senfølger Nu er medarbejderne erklæret coronafri, men de fleste har senfølger i form af træthed, problemer med koncentration og hukommelse og manglende lugte- og smagssans.

- Det viser alvoren af coronavirus. Selv om de er ude af karantæne, er erklæret coronafri og per definition raske, kan jeg ikke sige til folk, at de skal vende tilbage til et arbejde, som de ikke kan klare, konstaterer Susan Andreasen.

De syv tilfælde er anmeldt som en arbejdsskade, men hvordan opfattes senfølgerne, spørger hun.

- Jeg mangler fokus på senfølger og centre til at tage sig af dem, undersøge, om de er midlertidige eller varige, og hvad kan folk magte og klare. Den opgave er lige så vigtig som at teste og opspore, mener Susan Andreasen.