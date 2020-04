Fire beboere på Plejecenter Samsøvej i Holbæk har fået konstateret coronasmitte.Foto: Margit Pedersen

Coronasmitte på lokalt plejecenter

Holbæk - 06. april 2020 kl. 12:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pårørende til beboerne på Plejecenter Samsøvej i Holbæk blev i går kontaktet med beskeden om, at fire beboere på stedet er blevet konstateret smittede med coronavirus.

De fire har milde til moderate symptomer og er nu blevet isolerede i deres lejligheder, fortæller Charlotte Larsen, der er konstitueret chef for Aktiv hele livet i Holbæk Kommune.

- De fire smittede beboere er alle fra den samme bo­enhed, så vi sørger for, at de bliver i deres lejligheder og ikke kommer i kontakt med de øvrige beboere. Men allerede inden vi fik konstateret Covid-19 på Samsøvej, er der gjort tiltag for at forhindre, at vores beboere har for meget kontakt med hinanden. Og det gælder for hele kommunen. Derudover er vi hele tiden meget opmærksomme på vores beboere, og hvis de får symptomer, kontakter vi straks lægen, fortæller Charlotte Larsen.

Personale deles op i to Personalet, der er tilknyttet boenheden på Samsøvej, er blevet delt op i to grupper i et forsøg på at undgå yderligere smitte.

Den ene gruppe tager sig kun af de smittede beboere, mens den anden plejer de øvrige i boenheden.

Og alle er iført de anbefalede værnemidler.

Charlotte Larsen forklarer, at Holbæk Kommune har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at ansatte med symptomer bliver hjemme og får tjekket, om de er corona-smittede.

- Det er dog noget, personalet på Samsøvej og alle vores andre plejecentre og lignende allerede er meget opmærksomme på. Så ved det mindste bliver de hjemme og tager kontakt til deres leder, fortæller hun.

Størstedelen af beboerne på Plejecenter Samsøvej lider af demens.

Og det giver nogle specielle udfordringer for personalet.

- Det kan være svært at forklare en dement, at vedkommende ikke må forlade sin lejlighed. Så vi forsøger at lave nogle forskellige tiltag, som er med til at holde dem inde. Blandt andet ved at der er en fra personalet sammen med dem, fortæller Charlotte Larsen.