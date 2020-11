Se billedserie Istiden er observatoriets nyeste udstilling. Her er aktiviteter for hele familien og er halvtag hvor man kan tage et hvil og spise sin madpakke. Foto: Brorfelde Observatorium.

Coronasikre oplevelser for hele familie

Holbæk - 22. november 2020 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Brorfelde Observatorium syd for Holbæk har åbent lørdag og søndag hele året, også i coronatiden, hvor man kan gå rundt i den gamle forskerby og opleve udstillingerne på egen hånd.

Man kan også tage en tur i de udendørs aktiviteter som Planetstien og Himmellabyrinten eller slippe børnene løs i det nye udendørs aktivitetsområde, »Istiden«. Her er der blandt andet en stor mammut-figur, man kan kravle ind i.

Inden døre kan man fordybe sig i udstillingen »Jordens fortællinger« og blive klogere på både Jorden og resten af Universet. Man kan blandt andet stikke hænderne i en interaktiv sandkasse, spille stenroulette eller lytte til fortællinger om landskabet uden for.

- Det er vores indtryk, at folk er meget optaget af at komme ud i den friske luft - også her på Brorfelde Observatorium, hvor man samtidig kan få styret sin nysgerrighed, når det drejer sig om rummet, geologien og landskabet omkring os, siger Sarah Sohl Eriksen, der er kommunikationsmedarbejder på observatoriet.

Hun fortæller, at Brorfelde Observatorium lægger vægt på, at det skal være trygt at komme på oplevelsescentret - også inden døre i »Jordens Fortællinger« og i de to andre udstillinger »Jagten på Asteroider« og »Rundt om Månen", som man finder i kuplerne:

- Vi synes, at det er vigtigt, at man stadig kan røre ved tingene i udstillingerne og er derfor gået et skridt videre end spritten og har lagt handsker frem til alle. Kravet om mundbind gælder kun indendørs. Ved de udendørs aktiviteter opfordrer vi til, at man på holder god afstand, også selv om man er ude i det fri, forklarer hun.

Brorfelde Observatorium har gratis adgang for børn og unge under 18 år. Madpakker kan spises under et halvtag, og små astrosnacks og lidt sødt til kaffen er til salg i kiosken.

Der er mere info og billetter på: www.brorfelde.dk.