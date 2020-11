Coronasikker juletræs-fældning

Tag familien med til juletræsfældning i hestevogn i Ryegaards skov. PR-foto. Foto: Sofie Bruun Nielsen

Holbæk - 24. november 2020 kl. 07:22 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I år er det 30. gang Ryegaard Gods åbner for salg af juletræer. Gennem årene har mere end 200.000 gæster taget en hestevogn og er kørt til skovs for at finde familiens juletræ. Det kan man også i år - men det bliver en smule anderledes, og det er nødvendigt at forudbestille på nettet.

- Vi synes, det er vigtigt, at folk også i år kan bevare traditionen med at hente et juletræ hos os på Ryegaard. Vi har mange familier, der er kommet her i så mange år, at de voksne, der i dag kommer med børn, selv er kommet her, da de var børn, siger godsejer Johan Scheel, hvis egen datter var baby ved første juletræssalg og nu er blandt den store gruppe af hjælpe-nisser, der får smilet frem hos gæsterne til Jul på Ryegaard.

Johan Scheel tilføjer, at man er meget opmærksom på corona-sikkerheden og gode rammer, så hele familien trygt kan tage med i skoven. Ryegaard Gods har derfor lavet en løsning, så juletræsfældningen kan gennemføres, også hvis forsamlingsforbuddet på 10 mennesker forlænges ind i december: Gæsterne skal forudbestille en vogn, og kan kun være otte personer, da der skal være plads til to på bukken.

Johan Scheel er klar til også at åbne for salg af gløgg og æbleskiver, hvis det er muligt inden for de gældende retningslinjer, når juletræssalget åbner.

Har man ikke lyst til at køre i hestevogn, men gerne fælde et træ, så er det i år for første gang muligt at køre i egen bil ind i skoven, hvor man normalt kun må færdes til fods. Også her skal man forudbestille, så der ikke kommer for mange gæster i skoven samtidig.

Hvilke dage, der er åbent til Jul på Ryegaard i år afhænger af efterspørgslen. Lige nu er der lagt billetter til salg fire dage, nemlig: den 5. og 6. december og den 12. og 13. december.

Der vil som vanligt være fældede træer til salg på pladsen, her behøver man ikke booke tidspunkt.