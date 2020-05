Se billedserie Anja Edelslund Birkebæk arbejder kun telefonisk i øjeblikket, men anbefaler, at man holder fast i sine daglige rutiner og i sit netværk. Foto: Elisa Hauerbach

Coronakrisens emotionelle vilkår

Holbæk - 05. maj 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge den lokale coach Anja Edelslund Birkebæk, er det en rystende oplevelse for samfundet og den enkelte at komme ud for de påvirkninger, som coronakrisen medfører.

- Storm og stilstand gør noget ved os alle sammen, og det er godt og skidt på samme tid, forklarer hun og uddyber, at det er alle aspekter af tilværelsen, der rammes af en nedlukning, som Danmark har oplevet, og stadig i høj grad er påvirket af, coachen, der er indehaver af Edelslundhus, og fortsætter:

- Vi kom fra et samfund, der kørte stærkt og vi skulle hele tiden nå noget. Pludselig skulle vi stoppe op, blive hjemme og arbejde effektivt, samtidig med at vi også skulle undervise vores børn og få en familiemæssig hverdag til at fungere. Det er ikke nemt, for vi ved ikke, hvornår det slutter. Vi har brug for at kende et start- og et sluttidspunkt for sådanne situationer, ellers kan vi ikke overskue dem, forklarer Anja Edelslund Birkebæk.

Hun fortæller, at mange bliver stressede over, at de føler, at de ikke lever op til de nye krav om tilstedeværelse for børn og arbejdsgiver. Man skal tænke kreativt, finde nye arbejdsmetoder og måske nye tider at arbejde på. Har man en virksomhed, er den måske på det nærmeste gået i stå med en masse bekymringer til følge. Så er det, man er i fare for stille og roligt at begynde at ændre vaner, springe de daglige rutiner over, arbejde iført nattøj, drikke et ekstra glas vin til maden og så videre.

Mange rammes af understress, som opstår når man ikke længere kan komme til at bruge sine evner på arbejdspladsen. Fordi man er blevet sendt hjem eller blevet fyret, mener Anja Edelslund Birkebæk.

Man vil gerne »levere« og arbejde med det man er god til, men man får frataget sin passion, når man bliver sendt hjem. Så kan man ikke komme af med det, kan ikke bidrage til helheden, eller gøre det man plejer. Det er måske derfor, så mange har kastet sig over hus og have-renovering, de har brug for at »gøre noget«, der giver et resultat. Dem, der ikke kan komme til det samme, bliver isolerede, mister måske kontakten til deres netværk og til sig selv.

Anja Birkebæk Edelslund anbefaler, at man fastholder de kendte rutiner med at stå op og rede sin seng - og gøre sig klar, som hvis man skulle forlade sit hjem for at gå på arbejde.

Begynder man selv, eller nogen man kender, at springe over, hvor gærdet er lavest, bliver man deprimeret, taber sig eller tager på i vægt, bør man være opmærksom på det og søge hjælp.

- Husk derfor at arbejde indefra og ud, at kigge hinanden lidt dybere i øjnene, og spørge ind til hinandens mentale helbred, opfordrer Anja Edelslund Birkebæk, der kun arbejder telefonisk i øjeblikket, og selv føler frustrationen over ikke at kunne give et knus eller et klem til dem, der søger hendes hjælp.