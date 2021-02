Bøgevej 6 i Vipperød er en af de villaer i Holbæk Kommune er en af de ejendomme, som man kan erhverve for to millioner kroner.Foto: Danbolig

Coronakrise forbedrer hussalg

Holbæk - 06. februar 2021 kl. 05:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Havde man to millioner kroner i hånden og købte hus i Holbæk Kommune i 2020, så ville en gennemsnitlig husstørrelse have ligget på omkring 170 kvadratmeter.

Det fremgår af en statistik over boligpriser, som Boliga har udarbejdet for Sjællandske Medier.

Men naturligvis var der stor forskel på størrelsen af de enkelte huse alt efter beliggenhed i kommunen.

Hos Danbolig i Holbæk fortæller indehaver Henrik Larsen, at man i øjeblikket har et hus på Bøgevej 6 i Vipperød til salg for 1.995.000 kroner.

Det er en familievilla med et boligareal på 130 kvadratmeter og beliggende i et roligt villakvarter.

- Det er typisk de unge børnefamilier, der køber hus i området. Det omtalte hus har to børneværelser, soveværelse, køkken, bad og stue. Det ligger tæt på en skole, hvilket er en af de ting, som de efterspørger. Så der er stor søgning på de mindre byer i kommunen, som har egen skole, fortæller han.

Dykker man ned i tallene i statistikken, så svinger det meget indenfor kommunen, hvor meget hus man får for to millioner kroner.

I postdistrikt Holbæk kunne man sidste år få 112 kvadratmeter at boltre sig på, mens man for de samme penge fik 217 kvadratmeter i postdistrikt Store Merløse.

Postdistrikterne Orø og Ugerløse optræder ikke i statistikken.

Det skyldes, at der i de sidste par år er blevet solgt/udbudt så få huse, at Boliga ikke har kunnet lave en troværdig statistik.

Corona-krisen spiller ind Interessen for at købe bolig i Holbæk Kommune er i øvrigt meget stor i øjeblikket, forklarer Henrik Larsen.

Salget i 2020 lå således højt og i januar i år er tendensen fortsat.

De gode muligheder for at låne penge til lave renter spiller med stor sandsynlighed ind, og så er Henrik Larsen overbevist om, at også corona-krisen er en medvirkende årsag til interessen for at købe hus.

- Mange har jo i forbindelse med coronaen arbejdet hjemmefra og har fundet ud af, at det måske er noget, som de også vil gøre i fremtiden og kun nøjes med at komme på kontoret et par gange om ugen. De ser så muligheden for at få noget mere plads for de samme penge, de betaler for en lejlighed i København, forklarer han.

Den gennemsnitlige liggetid for en bolig i Holbæk Kommune er på cirka fire måneder, oplyser Henrik Larsen.

