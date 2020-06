Se billedserie Så er huerne kommet på! Men det er stadig corona-tid, og dimissions-arrangement hos Nordvestsjællands HF-VUC var delt i tre. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Coronaen på værket i Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronaen på værket i Holbæk

Holbæk - 26. juni 2020 kl. 08:42 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De seneste måneder har været helt udsædvanlige. Selv om det på mange måder har været grænseoverskridende og rystende, så er der i denne periode også blevet åbnet døre. Der er meget, I kan tage med jer, for I har været seje, I har arbejdet utroligt selvstændigt, og I har opdaget nye sider og styrker ved jer selv. Jeres lærere er imponerede over det engagement, I har lagt for dagen i en svær situation. Den øgede selvstændighed vil komme jer til gode i jeres videre forløb- man kan sige, det er coronaen på værket ...

Kvinden bag de ord er Pernille Brøndum, rektor på Nordvestsjællands HF-VUC i Holbæk. De var med i hendes tale, der torsdag blev holdt dimission i tre omgange i den store sal i Slotshaven.

Omkring 100 studerende har sluttet deres uddannelse hos Nordvestsjællands HF-VUC i Holbæk i år. 90 af dem, rundt regnet, var med til dimissionen i går. Det var et på alle måder anderledes arrangement. For det første foregik det, som nævnt, i hold. De studerende kom op og fik deres eksamensbevis én og én, de traditionelle roser var skiftet ud med blå og hvide balloner, der var skruet ned for volumen på sangene, maden blev indtaget i små grupper enten i det fri eller ved spredte borde indendørs, der var ingen håndtryk og krammere, og der blev sprittet af efter hver gruppe.

Altsammen for at mindske risikoen for corona-smitte.

To H.C'er var gennemgående figurer i Pernille Brøndums tale til de studerende - Andersen og Ørsted, eventyrdigteren og fysikeren. På den måde fik rektor gjort elektromagnetisme til et festligt emne, men understregede også, at ting hænger sammen, at strengt opdelte fag, som man kender det i skolen, er en opdeling, der i virkeligheden ikke giver ret meget mening.

- Grib livet og verden med den solide ballast, I nu har fået i hus, lød det fra Pernille Brøndum.