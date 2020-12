Corona-tilpasset festival

Skvulp får nyt navn og tilpasser sig corona-situationen. Her er det festivallens sømands-logo. PR-foto.

Holbæk - 18. december 2020 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Mere mundret. Mere præcist. Mere klart. - Holbæk i pinsen er fortid. Fonden har skiftet navn til det mere mundrette »Skvulp Fonden«. Samtidig er Skvulp rykket fra pinsedagene til den anden weekend i juni. Det siger Jan Løve, formand for Skvulp-bestyrelsen.

Han, festivalleder Sofie Bendixen og de øvrige bag den spektakulære festival i Holbæk er i fuld gang med at planlægge »Skvulp 2021«, efter at festivalen i år måtte aflyses.

- Det bliver i en helt særlig corona-version. Det kommer til at betyde, at vi - nødigt men nødvendigt - må bryde vores mantra om at alle er velkomne, lyder det fra Jan Løve:

- Det er, som om coronaen har angrebet vores hjerteblod. Vi beder om forståelse for, at det er nødvendigt at tage forsvarlige hensyn. Det betyder, at vi ikke kan samles flere end 40.000 på Holbæk Havn som sidste gang. Vi arbejder derfor på at sprede Skvulp-begivenhederne over forskellige lokaliteter på havnen og rundt omkring i Holbæk by - med begrænset adgang.

Skvulp Fonden har i øvrigt ændret sine vedtæger, så værdigrundlaget nu er indarbejdet.

Det fremgår, at »Fonden har til formål at tilrettelægge og gennemføre en årligt tilbagevendende unik, større ikke kommerciel bæredygtig havnekulturfestival - i kærlighed til fællesskabet og med fri og gratis adgang for alle.

- Med den præcisering har vi sikret, at den sjæl og de vibrationer, som Skvulp er kendt for, fastholdes og udvikles. Det handler først og fremmest om kærlighed til fællesskabet og gratis og lige adgang for alle. Vores gæster skal ikke købe armbånd eller betale billetgebyr. Alt på Skvulp er gratis, bortset fra mad og drikke. Det vigtige er den helt særlige oplevelse af fællesskab når vi fester, diskuterer og suger nye mangfoldige kulturelle indtryk til os på havnekulturfestivalen, fastlår Jan Løve.

Skvulp finansieres med et årligt tilskud på to millioner kroner fra kommunen. Hertil kommer partnerskaber med Holbæks erhvervsliv, senest mere end én million kroner.

Skvulp 2021 finder sted i dagene 11.-12. juni.