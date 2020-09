Nu testes både borgere med og uden symptomer på corona i Rosenvænget. De to grupper holdes dog hver for sig. Foto: Jens Wollesen

Corona-testningen samlet på ét sted

Holbæk - 11. september 2020 kl. 05:57 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mobil corona-testklinik har siden midt i juli haft åbent hver onsdag på Falckstationen på L.C. Worsøesvej for at teste mennesker uden corona-symptomer. Nu er testcentret flyttet hen til Rosenvænget, hvor der i forvejen er et testcenter for mennesker, som har corona-symptomer.

Onsdagsklinikken på Falckstationen var til tider ganske populær, fordi man kunne gå lige ind fra gaden og blive testet. Den mulighed findes ikke længere.

Til gengæld er servicen forbedret, fordi borgere uden symptomer nu kan blive testet syv dage om ugen på Rosenvænget, fortæller Hanne Schjøning. Hun er funktionschef i Det Nære Sundhedsvæsen under Region Sjælland og ansvarlig for testcentrene for borgere uden symptomer.

I hele testsystemet skelnes der skarpt mellem borgerne med og uden symptomer. Og den skelnen fastholdes, selv om al testning nu foregår på Rosenvænget.

Når man ankommer til Rosenvænget, er der to køer - en for dem med symptomer og en for dem uden.

- Derudover handler det om at overholde alle de almindelige coronaregler med afstand og så videre. Og vi har også folk, som hjælper til med at sikre, at der for eksempel bliver holdt en fornuftig afstand, fortæller Hanne Schjøning.

Inden man kan komme til test, er der to forskellige procedurer, afhængig af om man har symptomer eller ej.

Patienter med symptomer skal først ringe til lægen, som laver en henvisning. Derpå skal man ind på coronaprover.dk og bestille tid.

Borgere uden symptomer behøver ikke ringe til lægen. De kan gå direkte til tidsbestillingen på coronaprover.dk, hvor man så skal angive, at man ikke har symptomer. Og når man kommer til centret på Rosenvænget, skal man altså ind i køen for dem uden symptomer.