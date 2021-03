Corona styrker sammenholdet i erhvervslivet

Her kunne formanden, advokat Steen Marslew, fortælle om et år, der selvsagt var stærkt præget af corona. Restriktioner og hjælpepakker har udfordret medlemmerne og stillet store krav til erhvervsforums informationsaktivitet.

Den normale møde-, konsulent- og kursusvirksomhed var ramt af restriktionerne, men det lykkes ikke desto mindre at afvikle ganske meget - virtuelt eller fysisk. Man kan næsten have glemt det i dag, men sidste sommer var restriktionerne få, og i Holbæk by gav det blandt andet plads til et aftensalg - med afstand.