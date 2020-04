Iført moderigtig ansigtsmaske ankom Maria Rose Reitzel til lufthavnen i Sao Paulo. Her mødte hun i en næsten mennesketom lufthavn to andre danske udvekslingsstudenter, som også var kaldt hjem på grund af coronavirus. Foto: Privatfoto.

Corona stoppede eventyret i Brasilien

- Jeg var ikke klar til at rejse hjem. Men dagen efter, danskere blev opfordret til at rejse hjem, havde mine forældre skaffet en billet. Jeg havde kun en dag til at sige farvel og pakke tøj og de ting, jeg havde købt på en tur til Rio de Janeiro. Det var vildt, forklarer Maria Rose Reitzel.

En del af Maria Rose Reitzel befinder sig stadig i Brasilien, selv om hun er hjemme på Bakkekammen i Holbæk. Corona satte en stopper for et års udvekslingseventyr gennem Holbæk Rotary Klub.

