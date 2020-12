Corona-støtten betales tilbage

- Den 16. december valgte vores regering at stramme Corona-restriktionerne endnu engang, og dermed reelt lukke Danmark ned for endnu en periode. Dette medfører naturligt, at blandt andet butikker, restaurationer og oplevelsesindustrien får det rigtigt svært oven på en i forvejen svær tid, hvor mange lige var begyndt at vejre morgenluft. Vi har som virksomhed klaret os rigtig godt igennem sommeren og efteråret med forventning om et rigtig godt regnskab for selskabet. Vi er naturligvis glade for, at vi i Møbel-Gruppen er i denne positive situation, men også meget bevidste om, at der er virksomheder, der lider, og at nogle må give op under disse yderst vanskelige omstændigheder. På den baggrund mener vi, at det eneste rigtige for Møbel-Gruppen er at udvise samfundssind og returnere vores modtagne corona-støtte for indeværende regnskabsår. Det sker i forvisning om, at andre har mere brug for støtten end os.