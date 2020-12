Følger udvalget for ældre og sundhed indstillingen fra administrationen, så aflyses fødselsdagsarrangmentet for alle, der er fyldt 75 år i 2020 på grund af coronavirus. Foto: Jens Wollesen

Corona spænder ben for stor 75-års fødselsdag

Der bliver ikke brug for lagkagerne og kaffen til årets største fødselsdagsarrangmeent. Coronavirus spøger, først blev den store fælles fødselsdag udskudt til foråret 2021. Nu bliver det fælles fødselsdagsarrangement for alle, der er fyldt og vil fylde 75 år i 2020, formentlig helt aflyst. Det afgøres af udvalget for ældre og sundhed i Holbæk Kommune på det kommende møde .

Administrationen tror ikke, det vil være forsvarligt at samle mange hundrede borgere i de 13 aktive centre. Og måske vil centrene som i dag også være lukket på grund af et højt smittetal.

Siden 2016 har der været et fælles arrangement som et tilbud i stedet for et forebyggende hjemmebesøg af en sundhedsvejleder.