Corona-restriktioner: Restaurant drejer nøglen om

En trist meddelelse blev i dag delt på Facebook af Ristorante Da Michele i Holbæk:

"Dette år har på mange måder været et specielt og hårdt år for os alle sammen, vores branche har været ramt af både nedlukning i 3 måneder og diverse restriktioner som stadig er gældende, det betyder desværre at vi må erkende at økonomien ikke er til at vi kan køre restauranten videre i 2021, grundet disse restriktioner som stadig pålægger os".