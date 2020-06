Se billedserie Karen Munk-Nielsen peger på, at museerne skal indsamle tingene, mens de sker. Privatfoto.

Corona på museum

Holbæk - 10. juni 2020

Kort tid efter at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, tog Museum Vestsjælland hul på at indsamle dokumentation om, hvordan epidemien blev oplevet af borgerne.

Opfordringen til at indsende dagbøger, tanker, digte, film og genstande blev blandt andet lagt på museernes hjemmeside og Facebook. Reaktionen var positiv, men Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum kan også huske, at der var nogen, som undrede sig lidt og skrev "Det er da historie, I skal indsamle, ikke nutid."

- Svaret er, at vi som museum arbejder for fremtiden, og at det, vi indsamler i dag, bliver historie i morgen, forklarer Karen Munk-Nielsen, der står i spidsen for indsamlingen af corona-beretninger og materiale fra hele det område, Museum Vestsjælland dækker.

- Det første vi fik ind, var et digt fra Tommy Flugt fra Tuse Næs. Der er også dramatiske historier imellem, hvor folk fortæller, at de er blevet fyret, eller at deres forældre er blevet syge. Andre fortæller, at de keder sig eller prøver at få et socialt fællesskab op at køre på nettet. Vi har også fået film, som familier har lavet, mens de var derhjemme sammen, fortæller Karen Munk-Nielsen og fortsætter:

- Sidste gang der var en pandemi i 1918, var man ikke på samme måde opmærksomme på at indsamle almindelige menneskers beretninger. Vi har dokumentation for sundhedsmæssige og økonomiske aspekter fra dengang, men ikke for hvordan det egentlig føltes, og hvad Den spanske Syge betød for borgerne. Derfor er det vigtigt, at vi indsamler tingene, mens de sker. Situationen ændrer sig jo hurtigt, forklarer hun og peger på, at corona fra at være et chok nu nærmere opfattes som et vilkår.

Museum Vestsjælland har også henvendt sig til Holbæk Sygehus for at få materiale og dokumentation om corona-epidemien på sygehuset.

- Det er alt fra de skilte, som fortæller, at man ikke må besøge sine kære, til de værnemidler og dragter, man har brugt i testteltene. Materiale, som kan være med til at fortælle, hvordan det har været at være patient og ansat igennem epidemien, siger Karen Munk-Nielsen fra Holbæk Museum, som også opfordrer sygehuspersonalet til at bidrage med deres personlige historier på video, lydfil eller mail.

På Holbæk Sygehus er man gået i gang med indsamlingen:

- Materialet illustrer, hvad vi har gjort i forhold til både den interne kommunikation med personalet og informationen til patienterne, forklarer kommunikationskonsulent Pia Villumsen.

Foruden en kasse med værnemidler, testkits og andre fysiske ting får Holbæk Museum også historier fra sygehusets intranet, videoer, nyhedsbreve og plakater til patienterne.

Museum Vestsjælland indsamler fortsat både genstande og personlige oplevelser af corona-situationen. Interesserede kan indsende deres bidrag på corona@vestmuseum.dk eller henvende sig på museet.