Corona-nej til kunstsamtaler

Holbæk - 11. august 2020

Efteråret bliver uden en stribe artist talks med gratis adgang for alle. Men ideen med at lytte, blive inspireret og dele ideer og tanker holdes ved lige i mindre målestok og afløses af foredag med begrænset deltagertal og tilmelding.

Restriktionerne på grund af coronavirus bremser for den åbne dør på Kunsthøjskolen i Holbæk. I stedet bliver der plads til højst 45 deltagere i højskolens Achillesscene.

Coronavirus giver dog også mulighed for at gøre aftenerne ekstra tillokkende. Kunsthøjskolen serverer gratis portionsanrettet mad efter foredragene, der er finansieret via sommerpakken til understøttelse af højskolernes aktiviteter.

Der er i alt fire foredrag. Første gang på torsdag den 13. august kommer biolog, forfatter og fotograf Michael Stoltze og taler om kunst og natur.

Han mener, at naturen er inspirationen for al kultur og kunst. Uden naturen som grundlag, var der intet. Hans påstand er, at kunsten er naturens befriende forlængelse. Men natur er aldrig kunst, uanset hvor smuk og bevægende, den er.

Vil man diskutere hans holdninger skal der meldes til via Kunsthøjskolens hjemmeside.

Alle foredrag begynder klokken 18, varer 45 minutter efterfulgt af fællesspisning og mulighed for yderligere snak om aftenens tema.

Der er foredrag igen 27. august om »Kunst og videnskab«, 10. september om »Kunst og samfund« og 23. september om »Arkitekturen, mennesket og kunsten.