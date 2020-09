Se billedserie Gitte Munch med to overdele fra PBO med navnet ?MUNCH? - Det lykkedes mig at få flettet et ønske ind i kollektionen med denne ærmeløse skjorte i flere farver, forklarer Gitte Munch om samarbejdet med leverandøren i Risskov. Foto: Jette Bundgaard.

Corona-nedlukningen har påvirket moden

Holbæk - 23. september 2020 Af Jette Bundgaard

Avisen møder indehaver Gitte Munch, der har givet navn til butikkerne, i forretningen Ahlgade 30F. Her finder man en række kendte danske brands som Bitte Kai Rand, PBO, Philosophy Blues Original, Part Two og Trine Kryger. - Lige fra vi åbnede vores første forretning i Roskilde, har det været målet at prioritere de danske designere, for vi har så mange dygtige, siger Gitte Munch.

Sammen med Susanne Winkel fra Holbæk-forretningen peger hun på nogle af efterårets store modetrends: - Corona-nedlukningen har påvirket moden med mere af det tøj, man kan kalde comfy eller loose. - Det kan være et jakkesæt med en oversize-bluse under eller en cardigan under blazeren. Det er desuden blevet legalt også at bruge hoodie-stilen til fest, forklarer Gitte Munch, som selv er iført et sæt fra Trine Kryger med løs pasform. - Med et par høje sko får sættet et helt andet udtryk, forklarer hun.

Gitte Munk vil gerne slå et slag for ikke blot den kvalitet, de danske designere leverer, men også for det store arbejde, der gøres for at omstille modebranchen til bæredygtighed.

- Leverandørerne gør meget ud af at finde nye bæredygtige materialer og samtidig forfine processen omkring leveringen og indpakning af tøjet, forklarer hun og fortsætter:

- De sidste fem år har holdningen været, at man ikke længere leverer på bøjler, minimerer emballagen og sørger for, at tøjet er pakket ind i genanvendeligt plast, forklarer Gitte Munch.

Sammen med de ansatte i de to forretninger søger hun for på bedste vis at oplyse forbrugerne om vask og pleje af tøjet: - Det handler blandt andet om omtanke ved dosring af vaskemiddel og info om, hvor lidt man behøver at vaske. Det er ikke nødvendigt at vaske tøjet, hver gang man har haft det på. Man kan i stedet hænge det ud i fugtigt vejr, som man gjorde i gamle dage. Uld og silke er jo også selvrensende, slutter Gitte Munch.