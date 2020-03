Se billedserie Marianne Eikers med sin mand og børnene på 8 og 14 år ved spisebordet, hvor de samles om arbejdet i nærmere afgrænsede perioder under Corona-krisen. Privatfoto.

Corona-krisen: Fem gode råd til børnefamilierne

Holbæk - 30. marts 2020

Psykoterapeut Marianne Eikers peger på, at det gælder om at have faste rammer omkring sin hverdag og fokus på sunde aktiviteter, når man er i familieisolation.

Her kommer hendes råd til børnefamilierne, som lige nu er derhjemme på grund af Corona-epidemien:

1. Fokuser på det, du kan gøre noget ved

Vi er vant til at have kontrol over vores liv. Lige nu er der mange ubekendte og utryghed, så man må holde fokus på de ting, man faktisk kan gøre noget ved.

2. Tilstræb normalitet

Du er det konstante element i din hverdag lige nu, så det er vigtigt at skabe en rytme, der er genkendelig og forudsigelig.

o Skelne mellem hverdag og weekend.

o Stå op på et fast tidspunkt i hverdagene. Lav nogle rutiner.

o Gør noget ud af dig selv, som om du skulle ud af døren og gem joggingbukserne til weekenden. Hold fast i rutinerne med at gå i bad, makeup, barbering. Det er selv-omsorg og det har også betydning for dem, vi er sammen med.

3. Skab meningsfyldte aktiviteter

Undgå at blive suget ind i apatien og modløshed. Tag ejerskab over dit eget velbefindende.

o Der skal også være plads til andet end hjemmearbejde og lektier. Sæt rammer for hvornår der skal arbejdes, og hvornår der er tid til andre ting.

o Brainstorm sammen som familie om, hvad I godt kunne tænke jer at lave i løbet af dagene. Lad alle komme til orde.

Hvis man er hjemme sammen med andre, er det vigtigt også, at planlægge tid til "mig-tid". Det kan være intenst at være sammen under samme tag i mange uger, så man må skabe åndehuller til hinanden, hvor man kan lave noget hver for sig.

4. Pas på dig selv

o Bevægelse: Kom ud i den friske luft på cykel, løbehjul, rulleskøjter eller med løbesko på. Hvis man ikke kan bevæge sig så meget omkring eller er i karantæne, så gå ud i haven eller på terrassen og tag nogle dybe indåndinger, lav nogle strækøvelser.

o Mindfulness : Det kan være man synes, at man er rigeligt i ro i forvejen, men Mindfulness kan hjælpe dem, der bekymrer sig, er urolige eller har svært ved at sove. Der findes et hav af apps, man kan bruge.

o Lav ting, der gør dig glad og husk at passe på dig selv: Det kan være lidt hjemme-wellness, eller bevægelse, mental afslapning, sund kost, væske og vitaminer. Det er de helt basale ting, der skal tages hånd om, når vi bliver isoleret på den her måde.

5. Hold kontakt med dit netværk

Selv om vi lige nu står stærkest sammen på afstand, betyder det ikke, at vi ikke kan have kontakt til hinanden. Det er nu de sociale medier kommer til deres ret.

o Husk de ældre i din familie og omgangskreds, og dem der bor alene. Ring til dem, send et gækkebrev eller gå forbi med en blomst og et måltid.

o Brug FaceTime/Skype, så man kan se hinanden. Flere er begyndt at spise sammen på den måde.

o Brug Zoom hvis I er flere, der skal mødes online, måske i anledning af påsken.

o Ring til dem, du ikke har talt med i lang tid. I vores travle hverdag er der ofte venskaber, vi forsømmer. Udnyt tiden til at få dyrket dem.