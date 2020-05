Corona kickstarter Holbæk-samarbejde

Coronaen har kickstartet et nyt samarbejde i Holbæk. Tirsdag i næste uge begynder et hold på 20 elever fra FGU Nordvestsjælland i Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. I centret, der formidler viden og oplevelser om andelsbevægelsens storhedstid i Danmark, skal elever fra Forberedende Grunduddannelse have både teoretisk og praktisk undervisning. De første 20 elever er alle fra FGU-afdelingen i Holbæk, og de skal være i Andelslandsbyen frem til sommerferien. Det er planen at udvide samarbejdet efter sommerferien.

