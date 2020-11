Corona-kaos: Varerne strandede midt i højsæsonen

- I vores højsæson i marts til juni fik vi ingen krukker hjem, samtidig med at folk nærmest holdt i kø udenfor, så stor var efterspørgslen. Heldigvis havde vi et kæmpe lager, men da vi kom til juni måned var det fuldkommen tømt. Maersk ville ikke sejle med halvtomme skibe, og resultatet blev, at vores containere stod og hobede sig op i Ho Chi Minh City havn. Så endelig i juli fik vi på bare halvanden uge, fire containere på 80 tons hjem. Der blev der travlt med at pakke ud, husker han.

- Det var blandt andet vores smukke grønne krukker til jubilæumshaven derinde og krukker til Tivolis kaffebar og Balanchine Lounge, siger Helle Thorup, der også har oplevet en enorm interesse fra danskere, som gerne ville forskønne deres egen private have og terrasse: - Interessen for at have det smukt omkring sig er blevet forstærket af den tid, vi allesammen tilbragte derhjemme under nedlukningen. Mange har desuden holdt ferie herhjemme i år og har brugt tiden på at få anlagt en ny terrasse. Der har krukkerne været med til at sætte prikken over i'et, siger hun.