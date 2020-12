Corona-jul med mange små gudstjenester

- Flere steder har man opgivet store halgudstjenester, mest fordi man simpelt hen føler, at det er for stort og kompliceret at organisere. Samtidig har vi også set, at folk er blevet mere forsigtige. En del steder er man begyndt at modtage afbud fra mennesker, som ellers havde tilmeldt sig gudstjenesten. Så fornemmelsen er, at små gudstjenester er den rigtige løsning, forklarer Detlef von Holst.