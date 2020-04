Politikerne vil gerne have fokus på energirenovering, når der vælges anlægsprojekter, som hurtigt kan sættes i gang.

Corona-hjælp for mange millioner

Holbæk - 09. april 2020 kl. 05:00 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle partier bakkede op, da Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag aften godkendte en omfattende corona-hjælpepakke.

Det skete på et ekstraordinært møde - for hjælpen haster.

Den politiske ekspresbehandling startede onsdag morgen, hvor der var møde i økonomiudvalget, hvor alle ni partier sidder med.

Her var der ingen egentlige indvendinger, men i udvalget blev man enige om et såkaldt protokollat, som rummer en række signaler og præciseringer. Og dé blev også godkendt af den samlede kommunalbestyrelse.

Et tungt element i pakken handler om at fremrykke en lang række anlægsopgaver, så man hurtigst muligt sikrer mere beskæftigelse til blandt andet bygge- og håndværksfirmaer.

Tre hoved-elementer Hovedpunkter i kommunens nye støttepakke:

Anlægsprojekter for omkring 50 millioner rykkes frem og sættes i gang så hurtigt som muligt.

Betaling af dækningsafgift udskydes til næste år. Ingen gebyr for byggesager i år. Ingen fortovsleje i år.

Kulturinstitutioner og foreninger får deres penge i en fart. Nogle afregningsregler lempes. En ny pulje skal dække tab på aflyste arrangementer. Hovedpunkter i kommunens nye støttepakke: Forslaget angiver ikke helt præcist, hvilke projekter der rykkes frem. Men her giver politikerne i protokollatet nogle klare signaler:

Der skal lægges vægt på projekter, der handler om energirenovering. Byggesager skal behandles hurtigt, og små byggesager skal forrest i køen.

Nogle af de projekter, som nu fremrykkes, handler om trafiksikkerhed, og her signalerer politikerne blandt andet, at de skal fremme sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter.

Signalerne til trods er der stadig et vist spillerum til administrationen, men politikerne vil sikre sig, at de kan følge med. De vil have en tidsplan for projekterne, så de kan se, hvad der lægges op til. Og Emrah Tuncer (R) røbede i et indlæg, at gruppeformændene formentlig vil snakke sammen hver uge i den kommende tid.

Udstrakte hænder Debatten onsdag aften var i øvrigt præget af stor enighed og fremstrakte hænder.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) takkede erhvervsforeningerne i Holbæk by og i lokalområderne for deres bidrag. Og meget specifikt takkede hun for de mange konstruktive ideer og forslag, som gruppeformændene har budt ind med i arbejdet med pakken.

Camilla Hove Lund (V) kvitterede - hun glædede sig over, at borgmesteren havde grebet forslagene og taget dem seriøst.

Det bedst mulige Der er mange millioner i hjælpepakken. Emrah Tuncer bemærkede dog, at en del ikke handler om »nye penge«, men om at fremrykke både projekter og betalingen af kommunens driftstilskud for kulturinstitutioner.

Det medgav borgmesteren gerne, men føjede dog til, at en del af pengene vitterligt er nye - og at kommunen må skaffe en pæn del ved at låne.

Både hun og Emrah Tuncer signalerede desuden hver især, at kommunen på den ene side skal gøre, hvad den kan. På den anden side er der også en økonomi, som skal kunne hænge sammen. Så pakken er sådan cirka det bedst mulige her og nu.

Dækningsafgiften og loftet Lidt mere partipolitiske signaler kom der fra blandt andre Michael Suhr (K), som var glad for, at betalingen af dækningsafgiften bliver udskudt. Men når der senere i år skal forhandles budget 2021, kunne man jo også afskaffe den helt ...

Bente Röttig (SF) glædede sig over, at der er en god pulje af naturprojekter, som både kan give beskæftigelse her og nu og være borgerne til gavn på længere sigt.

Karen Thestrup Clausen (EL) pegede på, at anlægsloftet, som staten fastsætter, kan give problemer næste år. Fremrykning af projekter er fint. Men der bliver også brug for et højt anlægsloft næste år, så kommunen stadig kan sætte noget i gang, påpegede hun.

Alt i alt var særmeldingerne fra partierne dog få og meget beherskede.

Det overordnede budskab var helt klart:

Coronakrisen, dén håndterer vi i fællesskab.

