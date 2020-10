Se billedserie Jan Vestergård gør status på, hvordan corona-situationen har påvirket handelslivet, og fortæller om afviklingen af Black Friday og juletræstænding. Foto Jette Bundgaard.

Corona har styrket sammenholdet i bymidten

Holbæk - 13. oktober 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I Jan Vestergårds første år som chef for Holbæk Byforum, har corona-situationen fyldt meget. Opgaverne og beslutningerne stået i kø. De har ikke været lige nemme alle sammen. Overordnet synes Jan Vestergård dog, at det går godt i Holbæk bymidte - overraskende godt faktisk.

- Inden Danmark lukkede ned, var vi allerede begyndt at få flere medlemmer i Holbæk Byforum, men medlemstallet begyndte for alvor at stige, da coronaen ramte. Vi er nu oppe på 40 nye medlemmer siden årsskiftet, og der er flere på vej, lyder det fra byforumchefen.

De positive erfaringer fra årets aftensalg bæres nu videre ind i de mørke måneder.

- Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med de frivillige tryghedsvagter, som vil være synlige i bybilledet i deres gule veste alle lørdage fra slutningen af denne måned og frem til jul. I lighed med aftensalget bliver Black Friday spredt ud over et længere tidsinterval. Der bliver ikke én men hele tre dage med gode tilbud fra den 27. til den 29. november, forklarer Jan Vestergård, som glæder sig over, at handlen i Holbæk - modsat et stort shoppingcenter - ligger udendørs i bymidten, hvor der også er en usædvanlig bred hovedgade.

Hvordan den traditionelle juletræstænding kommer til at forme sig i år, véd Jan Vestergård endnu ikke.

- Vi kommer ikke til at gennemgøre det store juleevent med tale af borgmesteren og hele byen i samlet procession fra havnen op til Torvet. Men jeg kan garantere, at julemanden kommer den 20. november, og at træet og julelysene vil blive tændt, ganske som de plejer, siger han.

Trods de mange udfordringer igennem 2020 og udsigten til, at coronaen ikke slipper sit tag i landet lige med det samme, er Jan Vestergård ukuelig optimist.

- Det kan godt være, at butikkerne ikke fik solgt så meget, som de plejer til årets aftensalg, men vi fik det bedste ud af situationen og formåede at gennemføre et risikofrit arrangement. Samtidig kan vi se tilbage på en usædvanlig god sommer, hvor kunderne - også turister udefra - strømmede til centrum. Vi blevet ramt af en ny fjende i marts måned. Til en start vidste vi ikke, hvad det ville komme til at betyde, men nu syv måneder senere kan vi se, at sammenholdet er styrket, og at vi rent faktisk er stærkere, når vi står sammen, slutter Jan Vestergård.

Holbæk Byforum planlægger pt aktiviteterne for 2021 ud fra den præmis, at coronaen stadig vil være her til den tid.