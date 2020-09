Manglende vedligeholdelse af rabatter og lignende er en konsekvens, at nogle af ressourcerne i Vækst og Bæredygtighed i stedet skal bruges på coronarelaterede opgaver. Foto: Mie Neel

Corona giver et lidt lavere serviceniveau

Holbæk - 15. september 2020 kl. 15:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaudbruddet har konsekvenser på mange felter i samfundet. Det resulterer for eksempel også i et ringere serviceniveau på nogle områder i Holbæk Kommune.

Det er blandt andet manglende vedligeholdelse af rabatter, stisystemer og bygninger. Årsagen er, at det på kerne­området Vækst og Bæredygtighed har været nødvendigt at prioritere medarbejdernes arbejdstid anderledes.

I stedet for at tage sig af deres normale arbejdsopgaver har nogle af medarbejderne måttet klare opgaver i forbindelse med corona/Covid-19. Det fremgår af budgetrevision 3 for klima- og miljøudvalgets område, som udvalget fik forelagt på det seneste møde.

Det har for eksempel været opgaver med etablering af flere håndvaske, transport af værnemidler og håndtering af øgede krav til rengøringen. Det vurderes, at forringelsen af det øvrige serviceniveau vil være gældende, så længe der er indført diverse restriktioner som følge af Covid-19.

3,3 millioner til corona-opgaver Det vurderes, at der frem til august er brugt 3,3 millioner kroner hos Vækst og Bæredygtighed på corona­relaterede opgaver. Det er fordelt på to områder, hvoraf 55 procent - 1,8 millioner kroner - ligger i klima- og miljøudvalgets regi. Den resterende del ligger i politikområde Ejendomme under Økonomiudvalget.

Uden Covid-19 ville klima- og miljøudvalgets budget for i år være i balance. Et merforbrug på én million kroner til beredskabsområdet ville blive modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på vejafvandingsbidrag med mere.

- Vi har udfordringen med de 1,8 millioner kroner, men direktøren på området har opfordret os til at slå koldt vand i blodet. Der kommer en ny chance for efterbetaling fra regeringen, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Manglende rabatklipning kan give klager Blandt eksemplerne på ringere service som følge af, at der skal bruges ressourcer på tiltag i forbindelse med Covid-19, er manglende rabat­klipning.

Det kan give klager over dårligt udsyn og skilte, der ikke kan læses.

Andre eksempler er udsat vedligehold på bygninger, ventila­tionsanlæg, store hække og stisystemer.

Der kan også være længere responstid på løsning af opgaver.

Det skønnes, at for hele 2020 vil det samlede forbrug til opgaver på området stige fra 3,3 til 5 millioner kroner.