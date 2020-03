I Holbæk Sportsby bliver der ikke taget nye konferencer ind, før situationen er blevet bedre, og nogle planlagte arrangementer er blevet aflyst. Foto: Mie Neel

Corona-frygt giver aflysninger

Holbæk - 11. marts 2020

Frygten for spredning af corona-virus fører til udsættelse og aflysning af arrangementer flere steder i Holbæk. Det gælder for eksempel i Holbæk Sportsby, i Boxen på Østre Havnevej og på Hotel Sidesporet på Ahlgade.

- Vi tager ikke konferencer ind, før situationen er blevet bedre, lyder det fra Carsten Damgaard, direktør i Holbæk Sportsby.

- Vi følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger med hensyn til håndsprit og så videre. Her er hængt masser af information op. Vi gør alt, hvad vi kan, for at mindske risikoen, tilføjer han.

I Holbæk Sportsby er en planlagt fællesspisning i morgen, torsdag, blevet aflyst. Omkring 100 var tilmeldt.

Et møde i Sportsbyen for ansatte hos Stark i den østlige del af Danmark er udsat, og et par rundvisninger for grupper på mellem 30 og 50 personer bliver heller ikke til noget i denne omgang. De er udsat til senere.

Foreningen Holbæk Senior Motion skulle have haft både generalforsamling og et intro-arrangement i morgen, torsdag.

- Vi venter med de to arrangementer, siger Steen U. Hansen, der er formand for Holbæk Senior Motion.

Virksomheder og kommuner aflyser Hos Hotel Sidesporet er det virksomheder og kommuner, der aflyser møder og konferencer.

- I går fik vi to aflysninger på arrangementer, der skulle være holdt i dag. Det gibber da lige lidt i én. Der er også nogle afledte effekter, fordi folk ikke skal spise og sove, når der ikke afvikles møder, siger Kasper Lomholdt, der er leder af Sidesporet.

Der er kommet flere aflysninger til arrangementer i den nære fremtid.

- Ellers tænker jeg, at alle holder vejret og ser situationen an. Vi går også ind i en temmelig travl periode med konfirmationer og bryllupper, siger Kasper Lomholdt.

De private arrangementer gennemføres Hotel Sidesporet udviser fleksibilitet i forhold til afbestillingsregler. Indtil videre er de private arrangementer ikke blevet aflyst, mens kommuner og virksomheder vælger at aflyse.

- Det er klart, at det er noget, vi kan klare i kortere periode. Men vi har også udfordringer på vores øvrige publikumsorienterede aktiviteter som restauranten, Kulturbiografen og Tyrkisk Bad - det kan mærkes hele vejen rundt. Hvis det varer en eller to måneder, begynder det at gøre rigtig ondt, fortæller Kasper Lomholdt, der ikke noget overblik over, hvad situationen umiddelbart betyder økonomisk for Sidesporet.

- Nu har det stået på i tre-­fire dage, så det er stadig en opstart på de nye tegn, vi ser. Men de internationale hoteller, der har 70-80 procent udenlandske gæster, har det værre end os, siger Kasper Lomholdt.

Indtil videre fortsætter Sidesporets planlagte arrangementer med koncerter og foredrag som planlagt.

- Vi holder os på 150-250 gæster, så hvis der ikke kommer yderligere restriktioner, fortsætter de, fortæller Kasper Lomholdt.

Koncert og konference aflyst i Boxen I Boxen på Østre Havnevej skulle musikeren og komponisten Jakob Sveistrup efter planen have givet koncert den 27. marts, men koncerten er udsat til senere.

Holbæk Kommune aflyste i går en konference, som skulle være holdt i Boxen i morgen, torsdag. Konferencens tema var »Uddannelse i Holbæk og Nordvestsjælland«, hvor både lokale og nationale aktører skulle udveksle viden og synspunkter om, hvordan Holbæk kan sætte endnu mere tryk under sloganet »Uddannelsesbyen Holbæk«.

Som det konstateres hos Holbæk Uddannelses- og Studiecenter, var formålet med konferencen »at sprede viden og gode ideer - ikke virus«. Derfor er konferencen nu udskudt til efteråret. Omkring 115 personer skulle have deltaget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til situationen fra Hotel Strandparken.