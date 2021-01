Mange har trukket et ekstra læs de seneste ni måneder. Det får alle kommunens ansatte nu en belønning for. Billedet er fra en vaccinationdag i sidste uge på Stenhusbakken i Holbæk.

Corona-bonus til 4500 ansatte

Alle ansatte i Holbæk Kommune - der er omkring 4500 - skal have en bonus på 900 kroner for »en enestående og ekstraordinær stor indsats« i corona-perioden.

Det var Enhedslisten, som helt bogstaveligt satte sagen på dagsordenen. Partiet havde nemlig fået et forslag på dagsordenen, som var rettet mod kommunens sundheds- og plejepersonale - de »har stået i første række for årets udfordringer«, som partiet formulerede det.

Det var der forståelse for hos de øvrige partier, men holdningen var, at mange andre faggrupper også har ydet en ekstraordinær indsats. Og de burde også belønnes.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) samlede partiernes ønsker til et mere omfattende, fælles forslag. Og det blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Forslaget betyder, at samtlige ansatte får en bonus på 900 kroner.

Ordningen lægger op til, at pengene fordeles ud til hver arbejdsplads. Her skal medarbejderne og ledelsen sammen med medarbejder-organisationerne beslutte, hvordan pengene skal bruges.

En mulighed er, at hver medarbejder får et gavekort til lokale restauranter, butikker eller kulturarrangementer. En anden mulighed er, at medarbejderne holder en eller anden form for fælles arrangement for pengene.