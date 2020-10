Dagligdagen bærer bræg af mundbind, afstand og besøgsforbud på grund af udbruddet med coronavirus. Men medarbejderne prøver at kompensere med aktiviteter som gåture i de nære omgivelser. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Seks medarbejdere og en beboer på plejecenter er smittet med virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Seks medarbejdere og en beboer på plejecenter er smittet med virus

Holbæk - 02. oktober 2020 kl. 14:50 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det begyndte med én medarbejder uden symtomer, som blev testet positiv for coronavirus. Ved de efterfølgende test af medarbejdere og beboere er ind til videre seks medarbejdere og en beboer testet positiv på Tysingehave Pleje- og Dagcenter i Tølløse.

Medarbejderne er hjemsendt, og i første omgang lukkede plejecentret for besøgende i en uge.

Med det større udbrud af coronavirus har Styrelsen for Patientsikkerhed givet kommunen et midlertidigt påbud om besøgsforbud, som Tysingehave skal følge. Det gælder formentlig til november, og kun styrelsen kan ophæve påbuddet, oplyser forstander Susan Andreasen.

- Det er tilladt med besøg af en nær pårørende. Er en beboer i kritisk tilstand, må den nære familie komme for at tage afsked. Det er vigtigt for os, at mens der testes og opspores, kan vi arbejde videre, understreger hun.

Mundbind gør nogle beboere urolige Det betyder, at dagligdagen og aktiviteter så vidt muligt fortsætter. Og der kan stadig gås ture i Tysingehaves omgivelser med søer og have. men det kan ikke undgås, at beboere kan føle sig ensomme.

- Det virker voldsomt på nogle beboere, at medarbejderne bærer mundbind og beskyttelsesbeklædning. Nogle bliver urolige, fordi de ikke kan læse os, når vi er dækket til. Men det er nødvendigt, og det må vi prøve at kompensere for, tilføjer Susan Andreasen.

Forbuddet gælder både boligerne og fællesarealer inde og ude, men ikke dagcentret. Her kan visiterede brugere fra eget hjem komme, men ikke beboerne fra plejecentret, fordi afdelingerne og etagerne holdes adskilt for at hindre smittespredning.

Dagcenterbrugere kommer ind udefra, spritter hænder og lader jakker og frakker hænge, inden de går ind i dagcentret.

Ingen smitteudbrud på andre plejecentre - Efter det første tilfælde skal alle testes og gentestes på fjerde og sjette dagen. Det svære er, når der ikke er symptomer på covid-19, bemærker Susan Andreasen, der selv er testet negativ.

Beboerne testes på plejecentret sammen med medarbejdere på job. De øvrige medarbejdere skal lade sig teste på Region Sjællands testecentre, og de kommer foran i køen, ligesom der er hurtigt svar.

Forbuddet gælder ikke personer, der leverer varer eller sundhedsydelser. Tysingehave drives af Danske Diakonhjem i partnerskab med Holbæk Kommune. På kommunens plejecentre har medarbejdere tilbud omat lade sig teste, og der er ifølge Charlotte Larsen, chef for aktiv hele livet, ikke fundet smittede medarbejdere.