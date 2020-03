Holbæk Kommune lægger an til at hjælpe virksomhederne ved at betale sine regninger ekstra hurtigt. Foto: Per Jensen

Corona: Holbæk Kommune vil hjælpe erhvervslivet

Holbæk - 15. marts 2020 kl. 19:00 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på onsdag vil Holbæk Kommune formentlig fremrykke betalingen af regninger fra virksomheder, som leverer varer og serviceydelser til kommunen.

Det skal sikre, at virksomhederne får deres penge væsentligt hurtigere end normalt. Og dét kan være afgørende for dem i en situation, hvor de mange corona-restriktioner giver faldende omsætning.

Baggrunden for tiltaget er, at Holbæk Kommune - som i sig selv er en »forretning« i milliardklassen - køber varer og ydelser for ganske store beløb.

Når regningerne kommer, er det helt normalt, at kommunen har 30 dage til at få regningen betalt.

Men 30 dage kan være lang tid at vente for en mindre virksomhed, som er presset af faldende omsætning. Og det er altså dén ventetid, kommunen nu vil forkorte, så virksomhederne får penge i kassen så hurtigt som muligt.

Bred opbakning Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) har arbejdet med tiltaget her i weekenden ud fra en idé fra Kommunernes Landsforening. Og samtidig fik hun henvendelser fra såvel Camilla Hove Lund (V) som Karen Thestrup Clausen (EL), som også slog til lyd for denne håndsrækning til erhvervslivet.

Facit er, at borgmesteren i dag, søndag, har meddelt hele kommunalbestyrelsen, at der vil være et forslag klar til økonomiudvalgets møde på onsdag.

Og med weekendens politiske meldinger er der næppe tvivl om, at det bliver vedtaget.

Borgmesteren vurderer, at man i den ekstraordinære situation vil kunne starte fremrykningen af betalinger allerede fra på onsdag, selv om beslutningen skal formelt godkendes af den samlede kommunalbestyrelse senere på måneden.

I øvrigt kræver hjælpen til virksomhederne selvsagt, at kommunen selv har en kassebeholdning, som kan tåle et lille ekstra træk. Det kunne Holbæks kasse ikke for få år siden, men i dag er den altså stærk nok.