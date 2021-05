Copenhagen Phil og Sigurd Barret besøger Jyderup

Husk gyldig corona-attestation

På grund af coronaen kommer der lidt færre musikere, end der plejer ved koncerterne med Copenhagen Phil og der vil være et begrænset antal billetter til salg af samme grund. De sælges efter princippet »først til mølle« ved henvendelse til bibliotek.holbaek.dk, på Jyderup Bibliotek og på Holbæk Bibliotekerne. Der betales for deltagelse, men børn op til 12 år har gratis adgang. Arrangementet gennemføres efter den aktuelle plan for genåbning. Myndighederne forlanger, at man kan vise, at man er vaccineret eller har en corona-attest, der er højst to dage gammel. Husk derfor mundbind og gyldig attest, for der kontrolleres på dagen.