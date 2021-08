Bag gitteret bliver en tidligere telebutik forvandlet til en butik med Coops eget boligdesign Living & More. Butikken fungerer som et showroom, hvor kunder fysisk kan se, og prøve for derefter at bestille varen, som så bliver bragt ud til kunden. Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Coop åbner mærkebutik med eget boligdesign Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coop åbner mærkebutik med eget boligdesign

Holbæk - 25. august 2021 kl. 15:42 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Coop-familien åbner en butik med eget design og mærke Living & More. Butikken vil være et showroom, hvor kunder kan se, prøve og bestille alt fra sofa og vitrineskab til tæpper og kurvesæt.

Hvis alt går efter planen, åbner mærkebutikken 1. oktober, når en tidligere telebutik i Holbæk Slotscenter er forvandlet til en bolig-designbutik. I første omgang vil der være åbent nogle dage om ugen med mulighed for at udvide til flere dage afhængig af interessen.

Det er Kvickly i Slotscentret, som skal stå for butikken og ansætte det nødvendige personale.

- Til en start skal der ansættes en medarbejder, men også her kan der blive tale om at udvide. Det bliver kundestrømmen, som bestemmer åbningstid og åbningsdage, siger Andreas Rasmussen, souschef i Kvickly.

Det er et forsøg, den første butik udelukkende med Coops eget mærke Living & More åbner i Strib i morgen den 26. august. Butikken i Slotscentret bliver nummer to i rækken, forklarer Maria Râbade-Lieber, kategorichef i Coop.

Stigende succes online Hun har en fortid i Ilva og har siden sin ansættelse stået for møbeldelen i Coop, der i mange år har solgt designermøbler på nettet både nye og FDB-klassikerne af blandt andre Børge Mogensen og Poul M. Volther.

Ideen med FDB-møbler var god kvalitet til rimelige pris. Kvalitet og designmøbler er det stadig, men priserne er endt i den høje ende.

Living & More er også ideen om at sælge god kvalitet til en pris, de fleste har råd til, tilføjer Maria Râbade-­Lieber.

Hidtil er Living & More solgt via netbutikken shopping.coop.dk med stigende succes. Fra 2019 til 2021 er salget steget med mere end 70 procent, og hun har cirka 46.000 følgere på Instagram.

Lidt af hvert men ikke alt - Interessen for mærket er stor, møbler er oppe i tiden, og det har givet ideen til en butik, hvor folk kan prøve at sidde i sofaen eller lænestolen, bestille og få varen leveret ved adressen, bemærkerMaria Râbade-Lieber.

Hun finder sortimentet blandt andet på messer, researcher og følger med på markedet for at opsnappe tidens trends.

Og kan det lade sig gøre, sørger hun også for, at møblerne er bæredygtige og FSC-certificerede.

Et kig på Living & Mores side på shopping.coop.dk afslører et stort udvalg. Butikken i Slotscentret kan ikke rumme alt, men vil have lidt af hvert.

Men der bliver plads til nogle af sællerterne som Java-skabet, Odin vitrineskabet og sofaen Karl.

Det er møbler i en kvalitet, der kan holde. Men med en rimelig pris kan man altid skifte dem ud, hvis de ikke længere matcher ens smag eller tidens trend, konstaterer Maria Râbade-Lieber.