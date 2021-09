Comedy-måned på Holbæk Teater

De tre shows på Holbæk Teater har egentlig været udsolgt længe - men med ophævelse af Covid-19 restriktionerne har teatret nu åbnet op for hele salen, så flere publikummer har mulighed for at opleve de kendte standup-komikere.

Den 20. okt. kl. 19.00 og 21.30 gæster Christian Fuhlendorff teatret med sit nye show "Det Sjovt". Den røde tråd er klippet over og budskab og den påklistrede moral er droppet, for at få plads til endnu mere sjov. "Hver aften skal være unik", siger Christian Fuhlendorff. "Jeg kommer ikke bare til at stå og lire et manus af, for så kan I sgu lige så godt vente til showet kommer på tv. Selvfølgelig er jeg velforberedt, har gennemøvet materialet og har ikke gjort brug af tekstforfattere. Jeg vil bare gerne tilbage til udgangspunktet - én person og én mikrofon. Jeg vil tilbage til det, der gjorde, at jeg forelskede mig i genren for 20 år siden".