Cirkusbørn giver den gas i manegen

Holbæk - 12. september 2020

Endelig. Masser af indestængt cirkusenergi slippes løs i Cirkus Kæphøjs manege. Coronavirus stjal sommerens forestillinger, men i weekenden og de næste dage giver Holbæks cirkusbørn den gas.

Kæphøj måtte som alt andet lukke ned, og i stedet har børnene øvet hjemme, til de for nogle måneder siden kunne vende tilbage til cirkusfritidsklubben på Vandtårnsvej.

- Det betød, at de nye, som skulle starte efter sommerferien, fik mulighed for at træne. Det har været imponerende at se deres iver og engagement, de trænede hårdt og blev budt med ind i manegen for at vise deres kunnen, forklarer cirkusdirektør Kim Berggren.

Det skete ikke uden nogle sommerfugle i maven, især fordi der var forældre til forestillingen fredag, lød det fra Johanne Marie Kjær Kubert .

Hun var ny i manegen, men har kunnet træne i næsten et år modsat de helt nye artister Sophie Oxen Krarup og Lykke Müller Rode.

- Det var lidt underligt at stå der foran publikum og være lidt nervøs for, om jeg lavede fejl. Men det var sjovt, understregede Sophie Oxen Krarup.

Der er i år kun plads til 100 gæster til hver forestilling for at give plads til afstand. De voksne fra Kæphøj er iført visir, de unge billetkontrollører masker, og der er håndsprit til alle. Inden og mellem forestillingerne bliver der sprittet af.

En forsinket og tillempet forestilling kunne ikke ødelægge stemningen. Der var store smil i manegen og hos publikum under de mange numre fra linegang og trapez over akrobatik og klovnerier til balancekunst på ethjulet cykel og jonglering.

Søndag er der to offentlige forestillinger klokken 11 og 14, og de næste dage er der forestillinger for institutioner.