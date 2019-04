Se billedserie Østre Landsret har idømt en 29-årig mand otte års fængsel og udvisning til Irak for den dødelig påkørsel af en 39-årig mand ved Circle K på Valdemar Sejrsvej i Holbæk i oktober 2017. Foto: Peter Andersen

Circle K-sagen: Landsret giver markant hårdere straf

Holbæk - 30. april 2019 kl. 12:32 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev lagt to års fængsel oven i straffen fra Retten i Holbæk, da Østre Landsret tirsdag formiddag idømte 29-årige Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri til otte års fængsel for at have påkørt og dræbt en 39-årig mand i Holbæk i 2017.

Nævningetinget besluttede også, at Jasiri efter sin løsladelse skal udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Med en dom på otte års fængsel har Østre Landsret markant skærpet straffen på seks års fængsel, som et nævningeting i Holbæk idømte den dengang 28-årige mand i slutningen af juni sidste år. Byretten var også nået frem til, at Jasiri skulle udvises til Irak for bestandig.

Strafudmålingen sker dagen efter, at Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri mandag blev fundet skyldig i grov vold med døden til følge mod den 39-årige mand fra Holbæk, som han med sin bil påkørte og dødeligt kvæstede foran Circle K-tanken på Valdemar Sejrsvej i Holbæk sent om aftenen 5. oktober 2017.

Påkørslen skete efter tumult mellem to grupper ved tankstationen.

Dermed har to retsinstanser nu fundet ham skyldig, og det betyder, at den 29-årige ikke har flere ankemuligheder.

Han kan sammen med sin forsvarsadvokat forsøge at få tilladelse til at indbringe selve strafudmålingen til Højesteret. Det er dog for tidligt at sige, om den mulighed skal afprøves, siger forsvarer Nima Nabipour til sn.dk efter dommen.

- Det kan vi først tage stilling til, når jeg har haft mulighed for at læse landsrettens dom grundigt igennem, siger Nima Nabipour.

Han henviser blandt andet til, at mens der i byretten i Holbæk var fuld enighed blandt dommere og nævninge om både skyldsspørgsmål og strafudmåling, så har nævningetinget i Østre Landsret været noget mere splittet i deres vurdering af sagen.

Således stemte tre nævninge for at frifinde Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri, mens et flertal på seks nævninge og tre jurdiske dommere fandt ham skyldig.

Der manglede med andre ord blot én stemme for, at han ville være blevet frikendt for grov vold med døden til følge.

Også i spørgsmålet om strafudmålingen var der uenighed. Det har tirsdag ikke været muligt at få oplyst de præcise stemmer, men ifølge Nima Nabipour var afgørelsen særligt tæt i spørgsmålet om udvisning.

- Han er ked af dommen, og der var meget tavst i lokalet, da den var blevet læst op. Min klient har aldrig tidligere fået hverken en betinget udvisning eller en advarsel, og han har ikke været i Irak, siden han var ét år gammel, siger Nima Nabipour.

Som begrundelse for at skærpe straffen fra seks til otte års fængsel angav landsretten de tidligere domme for blandt andet røveri, vold og ulovlig frihedsberøvelse, som Jarfar Mohammad Rida Al Jasiri har bag sig.

