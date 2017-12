Christina fik kæden

Se billedserie Onsdag aften besluttede et flertal i Holbæk Byråd, at Chrisina Krzyrosiak Hansen bliver Holbæk Kommunes nye borgmester. Foto: Claus Bech/Scanpix Foto: Claus Bech/Scanpix Denmark

Holbæk - 06. december 2017

Der var klapsalver på det gamle rådhus i Holbæk onsdag aften, da et flertal i det nye Holbæk Byråd officielt besluttede, at Christina Krzyrosiak Hansen (S) bliver Holbæk Kommunes borgmester de næste fire år.

Det konstituerende møde blev indledt af det længst siddende byrådsmedlem, Ole Brockdorff (S). Det var også ham, der fik æren af at hænge borgmesterkæden om halsen på Christina Krzyrosiak Hansen, efter et flertal på 16 mandater bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti havde gjort hende til borgmester. Venstre, Radikale Venstre, Lokallisten for hele Holbæk Kommune, Liberal Alliance og Konservative undlod at stemme.

- Tusind tak for valget som borgmester, men også den tillid I har givet mig. Både her i byrådet, men også de stemmer, som borgerne har givet mig. Det er jeg meget, meget glad for, sagde Christina Krzyrosiak Hansen som noget af det første, da hun fik ordet.

Hun holdt herefter en lille tale, hvor hun blandt andet præsenterede alle de nye byrådsmedlemmer. Hun fortalte desuden, at Holbæk Byråd fremover skal hedde kommunalbestyrelsen. Det kræver dog en ændring af styrelsesvedtægten, hvilket vil ske i januar.

- Tusind tak for valget. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for ikke at svigte jer. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få kommunalbestyrelsen til at arbejde så godt sammen som muligt, fortalte Danmarks yngste borgmester.

På det konstituerende møde blev John Harpøth (DF) valgt som viceborgmester, mens Søren Kjærsgaard (V) blev valgt som anden viceborgmester.

Læs mere om det konstituerende byrådsmøde i dagbladet Nordvestnyt torsdag.