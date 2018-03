Chris MacDonald holder foredrag om aktiviteterne i Drivsåtskoven

Chris MacDonald kommer til Jyderup Hallen mandag den 7. maj klokken 19.00 og holder foredraget »Sund Energi & Mentalt overskud«, og for at løfte lidt af sløret for det partnerskab, der er indgået mellem hans firma - »Just Human«, Holbæk Kommune og projektgruppen under Jyderup Lokalforum. Et partnerskab der sigter efter, at opføre et aktivitetsområde i Drivsåtskoven.