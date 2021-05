Chok: Max blev sprayet blå i hovedet

Det var hans kone også blevet, da hun havde åbnet døren til huset i Store Merløse tidligere på dagen. Udenfor stod ikke en hvid og grå kat, men derimod en blå. Hun forsøgte at fjerne farven med køkkenrulle, men uden held. Efter hun havde fortalt Dennis Neck Beck om kattens nye farve, skyndte hun sig på Facebook for at efterlyse personen, der havde farvet Max.

- Vi lagde det op, fordi vi ønsker at sige, at det ikke er i orden, og man ikke skal gøre det igen, fortæller Dennis Neck Beck.

Han opfordrer i stedet til at bruge vand, hvis en kat bliver for nærgående.

Dennis Neck Beck har analyseret indholdet i malingen og er kommet frem til, at det er en markeringsspray, som kan spraye ting på en meters afstand. Han forklarer også, at Max er en meget tillidsfuld kat, så det virker sandsynligt, at han er kommet inden for en meters afstand af en spray.