Der skal ansættes to nye chefer i Holbæk Kommune, efter at direktionen har besluttet at indgå aftrædelsesaftaler med cheferne for henholdsvis »Alle kan bidrage« og »Læring og trivsel«. De to chefer har haft sidste arbejdsdag.

Send til din ven. X Artiklen: Chefer for børn og beskæftigelse fratræder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chefer for børn og beskæftigelse fratræder

Holbæk - 06. december 2017 kl. 09:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktionen i Holbæk Kommune har besluttet at indgå fratrædelsesaftaler med to kommunale chefer for områderne »Alle kan bidrage« og »Læring og trivsel«.

Det oplyser Rasmus Bjerregaard, som er administrerende direktør i Holbæk Kommune.

De to chefer er blevet fritstillet fra 1. december i år til 31. december næste år, hvilket svarer til grundvilkårene på lønaftalen for kommunale chefer.

Det betyder som udgangspunkt, at de får et års løn, hvilket ligger i størrelsesordenen en million kroner inklusive pension per mand. Derudover får de også noget bistand til uddannelse.

Godtgørelsen kan dog blive mindre, da de to chefer vil blive modregnet i deres godtgørelse, hvis de finder et job uden for Holbæk Kommune i de sidste tre måneder af aftalens periode. Om dette element i aftalen siger Rasmus Bjerregaard:

- Vi er selvfølgelig gået efter de bedst mulige vilkår for kommunen og kommunens økonomi i de her situationer, hvor vi skal lave fratrædelsesordninger, fortæller Rasmus Bjerregaard.

Områderne »Alle kan bidrage«, som blandt andet dækker over beskæftigelsesområdet, og »Læring og trivsel«, som er børneområdet, har gennem længere tid været kommunens problembørn.

Alene på området »Alle kan bidrage« forventes der i år en budgetoverskridelse på cirka 50 millioner kroner. Samtidig er der udsigt til en overskridelse af budgettet i 2018 på 20 millioner kroner.

Beskæftigelsesområdet har også været i fokus hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), da flere borgere i Holbæk Kommune havde modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp det seneste år uden, at kommunen leverede den aktivering, loven kræver.

Ifølge Rasmus Bjerregaard begrundes fratrædelserne med, at der skal andre ledelsesprofiler til for bedre at lykkes med opgaverne.

Indtil der er fundet to nye chefer, vil det være koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen, som varetager »Læring og trivsel«, mens koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen skal tage sig af »Alle kan bidrage«.