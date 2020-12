Chauffør mistænkt for farlig kørsel

Den 25-årige lastbilchauffør fra Køge, som tirsdag morgen stødte ind i en varebil i krydset Gislingevej-Hagesholmvej nordvest for Holbæk, kørte sandsynligvis frem for fuldt stop og står dermed til en afregning for at overtræde vigepligten. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.