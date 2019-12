Central grund med plads til 1000 boliger er solgt

Se billedserie Sådan ser skitsen til udbygning af Holbæk Have-området ud i vinderprojektet, som kan ventes gennemført i løbet af cirka 10 år, med start i 2021. Illustration: FB Gruppen/Holscher Nordberg

Holbæk - 13. december 2019 kl. 12:56 Af Kaj Ove Jensen

Et projekt fra FB Gruppen A/S, København, er af Holbæk Kommunalbestyrelse valgt som det bedste bud på en udvikling af det gamle idrætsområde ved Holbæk Have i Holbæk.

Dermed er der udsigt til, at Holbæk Have-området på samlet 177.250 kvadratmeter fra 2021 og den næste halve snes år frem kan blive bebygget med cirka 1000 nye boliger. FB Gruppen A/S, København, køber i første omgang af Holbæk Kommune et 45.000 kvadratmeter stort område i det nordvestlige hjørne af området for 41,7 millioner kroner.

Desuden indgår Holbæk Kommune aftale med firmaet om køberetter til de resterende tre delområder over de kommende år. Det vil give en samlet pris på 135 millioner kroner for området.

Aftalen er, at den sidste del af køberetten skal være udnyttet senest 1. juli 2028, men det må gerne ske før.

Samlet anlægssum omkring 2,5 milliarder kroner Med omkring 1000 boliger vil den samlede anlægssum kunne ende med at ligge omkring 2,5 milliarder kroner. Det vil være en af de største investeringer i Holbæk Kommunes historie.

- Det er et spændende bydelsprojekt med grønne perspektiver, som FB Gruppen har præsenteret for os. Vi er stolte af, at vi kan tiltrække udviklere og have byggeprojekter af denne størrelse uden for hovedstadsområdet. Samtidig taler det ind i vores ønske om at tiltrække flere uddannelser til Holbæk og dermed fastholde vores unge i nærmiljøet, tiltrække børnefamilier fra øst og tilbyde mindre boliger til singler og seniorer. Det kan vi blandt andet gøre ved at sikre en blanding af forskellige boligtyper. Det vil bydelsprojektet for Holbæk Have klart bidrage til, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

I Holbæk Have-området handler det om at omdanne det gamle idrætsområde til et nyt boligområde. Det omfatter blandt andet Holbæk Tennisklubs gamle anlæg, som er en del af det nordvestlige hjørne, der er den første etape, der tages fat på.

Desuden er der blandt andet Holbæk Stadion med opvisningsbanen og atletikstation, HB&I's klubhus, Stadionhallen samt de mange fodboldtræningsbaner. Aktiviteterne er tidligere i år blevet samlet i Holbæk Sportsby. Stadionhallen er også en del af området, men den bliver stående, da den ifølge FB Gruppens plan skal anvendes som beboerhus, hvor der også kan spilles bold og andet på den indendørs bane.

To-tre år for hvert af de fire delområder For at beboerne i Holbæk Have ikke skal bo på en byggeplads i 10 år inddeles området i fire delområder, som hver tager to-tre år at udbygge.

- I FB Gruppen bygger vi godt 1000 boliger om året. Men for at ramme bredt i markedet og for at sikre en rolig udbygningstakt mener vi, at det i Holbæk er realistisk at bygge cirka 100 boliger om året i en kombination af rækkehuse og lejligheder, siger Hans-Bo Hyldig, der er administrerende direktør i FB Gruppen A/S.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt fredag og lørdag.