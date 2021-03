Centerleder Peter Rummelhoff er gået i praktik for at lære sin ny arbejdsplads, beboerne og medarbejderne at kende. Foto: Thomas Olsen

Centerleder har valgt at gå i praktik på sin ny arbejdsplads

Hvis alt var normalt, ville Peter Rummelhoff invitere på en »kom og hils på den ny centerleder dag« efter at have sat sig i stolen som centerleder den 1. februar. Det må vente, til coronarestriktionerne er afblæst. I stedet var han rundt og hilse på alle beboerne og har snart mødt alle medarbejderne. Lige nu er han i praktik i afdelingerne på botilbuddet Søbæk Have i Jyderup for voksne med udviklingshæmning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her