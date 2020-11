Center er solgt til den største lejer

Kalundborg Brugsforening, der driver SuperBrugsen i Jyderup, har købt hele Jyderup Centret, der hidtil har haft tre forskellige ejere. Foto: Elisa Hauerbach

Holbæk - 30. november 2020

Tirsdag den 1. december får Jyderup Centret ny ejer. Det er Kalundborg Brugsforening, der overtager de i alt knap 1900 kvadratmeter på Nyvej 7 i Jyderup.

Hidtil har centret haft tre forskellige ejere, men ejerskabet bliver altså nu samlet på én hånd. Kalundborg Brugsforening har siden 2012 drevet SuperBrugsen i centret. Det blev en realitet, efter at Coop havde offentliggjort, at man ville trække sig fra området og dermed lukke dagligvareforretningen i Jyderup.

Som en del af den strategiske plan ønsker Kalundborg Brugsforening selv at eje de ejendomme, som foreningen driver forretning fra. Ifølge direktør Keld Haapanen er købet også et signal til borgerne og til personalet i SuperBrugsen om, at forretningen og foreningen ser fremtidsmuligheder i Jyderup.

Der har været drevet dagligvarehandel fra adressen i mere end 50 år, og målet er, at Jyderup Centret også i fremtiden kan være en katalysator for udviklingen i byen.

De tre hidtidige ejere Salgslokalet i SuperBrugsen fylder halvdelen af centret, nemlig 948 kvadratmeter. Den del har hidtil været ejet af Erik Andersen, som har med til at bygge og udvikle centret, og han bor stadig i Jyderup.

Coop har ejet en mindre del, nemlig den lagerbygning, som blev opført til SuperBrugsen for en del år siden.

Den resterende del af centret har været ejet af Lene og Kjeld Kargaard. I den del bor Marianne Juul til leje i to separate butikslokaler, dels Butik Marianne (dametøj) og Juuls Herretøj. Marianne Juul oplyste for nylig, at hun til foråret flytter sine to butikker på hver 200 kvadratmeter over i Stationscentret på Skarridsøgade i Jyderup, hvor hun får mere plads.

Center skal moderniseres Direktør Keld Haapanen fra Kalundborg Brugsforening kan endnu ikke fortælle, hvad der skal ske med de to butikslokaler, der bliver fraflyttet til foråret.

- Nu har vi fået ejerforholdet på plads. Så tager vi det stille og roligt og ser, hvordan vi skal udvikle centret. Der er ingen tvivl om, at det skal moderniseres, men præcis hvordan, vil vi tage vores tid til at finde ud af for at gøre det rigtigt, siger Keld Haapanen.

På spørgsmålet om, hvorvidt en udvidelse af centret kan komme på tale, lyder svaret, at »alt er muligt«.

Kalundborg Brugsforening driver Kvickly Kalundborg, SuperBrugsen i Jyderup og Svebølle, Dagli'­Brugsen i Raklev og Refs­næs samt OK Benzin anlæg og vaskehal i Kalundborg. Desuden er foreningen medejer af SuperBrugsen i Sorø, Store Heddinge og Korsør.