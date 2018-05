Claus Nielsen (tv.) med sin forsvarsadvokat, Erbil Kaya, under retssagen i Holbæk sidste efterår om ulovlig fremstilling og salg af cannabisolie. Nu er de to partnere i Moffes.com, der med Erbil Kaya som formand, lovligt vil fremstille medicinsk cannabis. Foto: Per Buurgaard Christensen

Cannabis-aktier: »Moffe« optimistisk trods langt fra målsætning

Holbæk - 09. maj 2018 kl. 12:07 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både danske og udenlandske virksomheder arbejder på at etablere sig i Danmark som producenter af medicinsk cannabis, efter at det 1. januar i år blev gjort lovligt under visse omstændigheder.

Blandt de håbefulde er holbækkeren Claus Nielsen, også kendt som »Moffe«, der sidste efterår blev dømt for at have fremstillet og solgt cannabisolie til brug for syge mennesker - en dom der er anket og skal behandles i Østre Landsret næste måned.

Claus Nielsen forsøger nu sammen med en kreds af andre personer at etablere en fuldt ud lovlig produktion af medicinsk cannabis. De har stiftet selskabet Moffes.com ApS, og der er indgivet en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, som man endnu afventer svar på.

Sideløbende har Moffes.com siden december været på jagt efter mulige investorer, og i den forbindelse har man udbudt c-aktier á 500 kroner til salg.

Det har foreløbigt resulteret i, at der er tegnet c-aktier - eller folkeaktier, som Claus »Moffe« Nielsen kalder det - for lige omkring 1,2 millioner kroner. Det oplyser Claus Nielsen til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Dermed ser Moffes.com umiddelbart ud til at være meget langt fra det erklærede mål om at have rejst 22,5 millioner kroner ved udgangen af april til selve etableringen af en produktion, der efter planen skal ligge i Korsør.

Men sådan ser Claus Nielsen ikke på det. Han siger til Nordvestnyt, at der står »millionærer og milliardærer« klar til at skyde penge ind i virksomheden, hvis de kan se, at produktionen kommer op at køre. Og udbudsperioden for c-aktier er blevet forlænget til udgangen af juni.

- Jeg er 99,9 procent sikker på, at vi nok skal komme til at lave medicinsk cannabis. Men de mulige investorer har forståeligt nok en masse spørgsmål, og det har taget os lidt længere tid end forventet at lave en forretningsplan. Jeg forventer, at vi snart får tilladelsen til at producere, og så er jeg sikker på, at der sker noget, siger Claus »Moffe« Nielsen til Nordvestnyt.

Han pointerer, at c-aktionærerne først og fremmest er tænkt som en slags ambassadører for Moffes.com, og at det aldrig har været meningen, at deres investeringer skulle bære hele projektet. De får deres indskud tilbage, hvis projektet ikke bliver til noget.

- Vi har som sådan ikke travlt. Hellere gøre det rigtigt og så tage en forsinkelse på nogle måneder. Men ingen har bedt om at få deres indskud tilbage, fordi det er trukket ud, pointerer Claus Nielsen overfor Nordvestnyt onsdag.

