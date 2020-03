Campingvogn udbrændte på rasteplads

Her stod en campingvogn og brændte lystigt, men brandfolkene fik slukket ilden, inden den nåede at brede sig.

Der var ingen personer hverken i eller udenfor campingvognen, og da politiet kontaktede ejeren, kunne han fortælle, at han troede, at den stod ved et sommerhus i Fårevejle.