Rikke Andersens campingvogn fra 70'erne levede ikke op til campingreglementet, forklarer lejrchefen på Orø Strandcamping. Privatfoto

Campingvogn gav uro på campingplads: For gammel og for grim

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 07:15 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det er for dårligt. Vi havde planlagt vores ferie der.

Ordene kommer fra Rikke Andersen, der sammen med sin mand og to børn havde set frem til at slå rødder og blive fastliggere på Orø Strandcamping.

Der skulle dog hurtigt komme skår i campingglæden.

- Jeg fik en mail fra campingpladsen om aftenen den dag, vi var kommet, om ikke vi ville ringe campingpladsen op. Jeg troede, at det havde noget at gøre med betaling, men jeg da jeg ringede næste dag, fik i stedet besked om at flytte campingvognen, da den var for gammel og grim, siger Rikke Andersen.

»Ikke helt kridhvid« Hun erkender, at campingvognen er fra 70'erne og »ikke helt kridhvid«, men at den i øvrigt ikke fejler noget.

- Min yngste søn stod med badetøjet på og klar til at gå ned til vandet, men måtte vende om, så vi kunne flytte campingvognen og tage et andet sted hen og bade, siger Rikke Andersen.

Hun er uforstående overfor beskeden fra campingpladsen om at flytte vognen og kan ikke selv få øje på, at der skulle være et problem.

- Jeg havde på forhånd fortalt campingpladsen, at det var en ældre model. Vi ville prøve campinglivet, og så ville vi ikke købe en helt ny vogn, forklarer Rikke Andersen, der i stedet nyder sommeren i hjemmet hjemmet i Venslev ikke så langt fra Skibby.

Uenig i udlægning Rikke Andersens version af forløbet kan de imidlertid ikke genkende på Orø Strandcamping.

- Vi er ikke enige i hendes udlægning, og vi har ikke kaldt hendes campingvogn for gammel og grim. Det har aldrig været vores mening, at hun skulle føle sig afvist, siger Sofie Sanderhagen Båth, lejrchef på Orø Strandcamping til Nordvestnyt.

Hun henviser desuden til et campingreglement for kommunen, der fastsætter en række standarder for fastliggere på campingpladser.

Regler, som Rikke Andersens campingvogn ikke overholdt, forklarer lejrchefen.

- Vi kunne godt have givet Rikke og hendes mand campingreglementet. Vi er dog ansvarlige og får påbud fra kommunen, hvis reglerne ikke er overholdt, siger Sofie Sanderhagen Båth og understreger, at hun er meget ærgerlig over situationen.

- Ligesom Rikke Andersen var ny til det med at campere, så er jeg og min mand også nye i det med at drive campingplads, siger lejrchefen.

- Vi overtog campingpladsen i marts, og vi har også selv lært noget af det her forløb, tilføjer Sofie Sandhagen Båth.