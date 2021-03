Sofie Sanderhage Båth og Mikael Båth har i mange år arbejdet i restaurationsbranchen, men har nu opfyldt en skør idé opstået på en campingferie. De er blevet ejere f en campingplads, som hun står for, mens han skal pendle til sit job på Geranium i København. Foto: Mie Neel

Campingferie på småøer endte med køb af campingplads

Holbæk - 30. marts 2021 kl. 06:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

En coronaferie med camping på danske småøer blev en øjenåbner. Her opdagede Sofie Sanderhage Båth og Mikael Båth, hvor meget Danmark har at byde på, og ideen om at eje og drive en campingplads blev sået. Nu er de flyttet til Orø, har købt Orø Strandcamping og glæder sig til et nyt og anderledes liv.

- Vi fik ideen på ferien og har arbejdet på den siden. Da vi så, at Orø Strandcamping var til salg, tog vi over og kiggede på den, og pladsen lever op til vores ideer med en beliggenhed tæt på vandet, forklarer Mikael Båth. Det er et sats, for de har ingen erfaring med at drive campingplads. Men de har begge mange års erfaring i hotel- og restaurationsbranchen. De har også begge lysten til have deres eget sted, hvor campinglivet kombineres med luksus, og Orø Strandcamping har allerede udviklet sig i den retning under den seneste ejer Jens Hansen, Jyllinge.

Sofie Sanderhage Båth er uddannet tjener, men har i et par år arbejdet i receptionen på Helenekilde Badehotel. Det job har hun sagt op for at være det daglige ansigt på Orø Strandcamping. Det er også hende, der står som ejer og ansvarlig for driften.

Mikael Båth beholder sit job som restaurantchef og chefsommelier på restaurant Geranium i København. Og nej, der er ingen planer om at gøre campingpladsens Solglimt til en trestjernet Michelin-café. - Faktisk ved vi ikke, hvad vi gør med cafeen. Vi må se, hvad der bliver tid til, forklarer han.

Lige nu er han hjemsendt på grund af coronavirus, men når Geranium genåbner, er han tilbage på plus fuld tid. - Det kommer til at hvile på Sofie i hverdagen, og jeg er med, når jeg har fri, tilføjer Mikael Båth.

De er flyttet fra Esrum til Orø i starten af marts og med sig har de to børn på fem og seks år, som begge skal gå på Orø Skole. Og en lille ny er på vej.

Parret har købt Orø Strandcamping af Jens Hansen, som selv købte helårspladsen sidst i december 2016. Han har siden udvidet med flere hytter og tøndehytter, og cafeen er opgraderet med plan om et give Orø endnu et spisested. Jens Hansen har også været festivalarrangør med den lille Ø-dur i august.

Det blev til to festivaller, inden coronavirus satte en stopper for popmusikken på campingpladsen i 2020.

Jens Hansen ejer Fjord Ejendomme ApS, som Orø Strandcamping hørte under. Han er også indehaver af Greenwell Lodge, der sætter små hytter op på blandt andet festivaller. I sit farvel og tak til campinggæster og følgere på Facebook oplyser han, at der skal mere fokus på hytterne.