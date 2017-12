Gitte og Per Blaabjerg (tv.) har købt Holbæk Fjord Camping og Wellness af Ole og Anette Dziegiel (th.). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Camping-ejer faldt om: Nu sælger de til fynsk kæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Camping-ejer faldt om: Nu sælger de til fynsk kæde

Holbæk - 07. december 2017 kl. 17:10 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blot tre år siden, at de nu tidligere ejere af Holbæk Fjord Camping og Wellness, Ole og Anette Dziegiel, købte den lokale campingplads i Holbæk.

Men per 1. december er den blevet købt og overtaget af den fynske campingkæde CampOne.

Alligevel er idéen om at sælge ikke nogen ny idé, forklarer Ole Dziegiel.

For et par år siden faldt han nemlig om med en hjerneblødning.

- Jeg skal passe på mit helbred, men samtidig har vi heller ikke villet sælge til hvem som helst, forklarer han.

Samlet set har Ole og Anette Dziegiel drevet campingpladsen i 12 år, og derfor har det været vigtigt at finde de rigtige købere, hvor ægteparret kunne fortsætte som værtspar.

- Vi vil hellere være i en situation, hvor vi kan sige vores job som ansatte op, hvis mit helbred kræver det, end at vi en dag skal sælge til underpris, forklarer Ole Dziegiel og tilføjer desuden:

- CampOne kan gøre os bedre, da vi kommer ind i en kæde med mulighed for markedsføring og branding.

Videreføres i samme ånd CampOne er en campingkæde med rødder på Fyn, som i forvejen lægger navn til tre campingpladser landet over: To på Fyn og en i Nordjylland. Herunder blandt andet den femstjernede campingplads CampOne i Bøjden.

- Det bliver et nyt navn, men med de samme ansigter og den samme ånd, slår den nu tidligere ejer af Holbæk Fjord Camping og Wellness, Ole Dziegiel, fast.

Efter det fynske opkøb vil han og hustruen Anette Dziegiel nemlig kunne kalde sig værtspar som ønsket. Noget, de tidligere har været vant til at kalde sig, før de selv købte campingpladsen i 2014.

Og glæden over ejerskiftet fortstætter, for ifølge de nye ejere har det længe været et stort ønske at udvide CampOne med en campingplads på Sjælland.

- Vi glæder os rigtig meget til at tage fat i Holbæk og er glade for, at vi kan profilere os med at være en landsdækkende lille campingkæde, fortæller de to nye ejere Gitte og Per Blaabjerg fra CampOne.

- Men vi har først nu fundet den godt beliggende campingplads, som passede ind i vores struktur, uddyber de.

Fremover vil den lokale campingplads i Holbæk derfor gå under navnet OneCamp Holbæk Fjord.

Men selvom Wellness forsvinder fra navnet, forbliver alle de kendte faciliteter som en del af campingpladsen.

- OneCamp har ikke købt pladsen, fordi de ønsker at lave den om. De har købt den, fordi de synes, at Holbæk Fjord er et dejligt sted, understreger tidligere ejer, Ole Dziegiel.

Derfor kan man forvente, at både wellness- og handicapfaciliteterne vil blive bevaret. Og så vil der komme en ny udendørs spa.