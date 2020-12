Camp med selvtillid

- Blandt andet har der været fokus på selvværd, vedholdenhed og optimisme. Vi har kigget på de 24 karakter-styrker, vi mennesker har, og det har vi blandt andet gjort ved at gå sammen gennem en labyrint uden at måtte tale sammen og ved at jonglere. De unge har lært, at det er o.k. t fejle, men at vi er nødt til at træffe valg, og de har lært, hvorfor vi reagerer, som vi gør med de udfodringer, vi bliver stillet over for, siger projektleder Rikke Marie Ernø fra Implement Consulting Group,